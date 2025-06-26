Система ПВО "Стальной купол" охватит всю территорию Турции

Создаваемая Турцией многоуровневая система ПВО "Стальной купол" будет охватывать всю территорию республики. Об этом сообщили источники в Минобороны Турции, мнение которых приводит телеканал TRT Haber.

"Мы планируем распространить охват многоуровневой системы ПВО "Стальной купол" на всю территорию нашей страны. Мы продолжаем укреплять наши вооруженные силы и повышать обороноспособность, инвестируя в гиперзвуковые, баллистические и крылатые ракетные системы, самолеты, корабли, танки, беспилотные наземные, военно-морские и воздушные системы, авианосцы и фрегаты нового поколения", - отметили источники.

Они добавили, что Турция постоянно держит свои ВС в состоянии готовности в рамках соответствующих обязательств в рамках НАТО.

Местные СМИ ранее сообщали, что Турция планирует создать к 2028 году полностью национальный щит противовоздушной обороны. Его основу составит многоуровневая система ПВО "Стальной купол", которая будет состоять из четырех эшелонов: ЗРК малого радиуса действия, систем ПВО малой и средней дальности, повышенной дальности и лазерной обороны.