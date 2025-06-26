Москва, Крым, Ростовская область: атака БПЛА по регионам 26 июня

В Минобороны РФ сообщили о нескольких десятках украинских беспилотников, сбитых над российскими регионами. Беспилотники пытались атаковать Москву и Крым.

Заявление Минобороны

В Минобороны России сообщили, что за ночь 26 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны, 23 беспилотника были уничтожены над Курской областью, одиннадцать - над территорией Ростовской области, шесть - над Брянской областью, три - над Белгородской областью, три - над столичным регионом (в том числе два дрона, летевших на Москву).

Еще два беспилотника были уничтожены над территорией Крыма, по одному дрону - над Мордовией и Калужской областью.

Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО Минобороны сбила два беспилотника, атаковавших столичный регион. Мэр уточнил, что на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось.

Ростовская область

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы и средства ПВО ночью отразили воздушную атаку ВСУ, уничтожив беспилотники в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Пострадавших и разрушений на земле нет.

Калужская область

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в ночь на 26 июня силы ПВО уничтожили беспилотник на территории Боровского района. Информации о пострадавших и разрушениях инфраструктуры нет.