Военкор Ермаков: российские войска контролируют всю жилую застройку в Шевченко

Российским военным удалось взять под контроль всю жилую застройку на территории поселка Шевченко в ДНР. Об этом заявил военный корреспондент Тимофей Ермаков в Telegram-канале «Синяя Z Борода».

Поселок расположен южнее Покровска. О том, что российские войска продвинулись в Шевченко, сообщалось на прошлой неделе.

«По данным объективного контроля от бойцов 57 бригады вся жилая застройка Шевченко полностью перешла под контроль наших сил. Слава нашим воинам!», — написал Ермаков.

К публикации он приложил видеоролик с работой российских войск — на кадрах запечатлены использование беспилотников, штурмовые бои и удары артиллерии. Также показано водружение российского флага на одно из зданий.

Ранее Ермаков заявлял, что российские войска смогли блокировать гарнизон украинских войск в Шевченко. По информации военкора, дорога между поселком и селом Воскресенка перерезана российскими военными.