Новиков: около 137 тыс. бойцов СВО уже вернулись домой

Около 137 тыс. участников специальной военной операции (СВО) уже вернулись с фронта домой. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на итоговом заседании коллегии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) в Национальном центре "Россия".

"Около 137 тыс. бойцов СВО уже вернулись [домой] с фронтов специальной военной операции. И мы видим по тому, что происходит в регионах, что да, ведется большая работа по оказанию мер поддержки, но, как правило, это молодые люди, то есть это аудитория Росмолодежи до 35 лет. И [надо] помочь им переобучиться, найти новое место работы, причем достойное место работы, потому что они получают сейчас в зоне СВО солидные вознаграждения. И нужно вернуться так, чтобы доходы семьи не упали", - заявил Новиков.

Вместе с тем он выразил уверенность, что Росмолодежь сможет помочь бойцам интегрироваться в мирную жизнь - "найти профессию по душе, по способностям, если в силу определенных обстоятельств, ранений, получения инвалидности, они не могут работать по тому профилю, по которому работали до этого". "Это крайне важная задача", - резюмировал Новиков.