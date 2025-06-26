Алаудинов призвал готовиться к применению ВСУ дрона "Марсианин"

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал сообщения о появлении у ВСУ новых FPV-дронов «Марсианин».

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Он призвал быть готовыми к вызовам со стороны Украины.

"Как и мы, они с каждым днем совершенствуются и идут вперед", - сказал Алаудинов в интервью порталу News.ru, добавив, что задача состоит в том, чтобы преодолеть имеющиеся у противника радиоэлектронные устройства по борьбе с беспилотниками.

"Эти соревнования не закончатся до самого окончания СВО и нам надо быть готовыми к этим вызовам", — подчеркнул Алаудинов, отметив, что Украина сейчас массово применяет FPV-дроны на поле боя.

При этом командира "Ахмата" отметил, что важно не название дрона, а его технические характеристики.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали использовать новый FPV-дрон "Марсианин", который разработан специально для военных целей. Он отличается высокой скоростью до 150 км/ч, дальностью полета дло 16,8 км, возможностью нести полезную нагрузку до 4 кг.