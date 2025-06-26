Белгородская область подверглась массированным атакам ВСУ

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 90 снарядов, также населенные пункты атаковали 76 беспилотников. Один человек пострадал, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, больше всего атак было совершено в Краснояружском районе. Так обстрелам подверглись поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено. По ним было выпущено 72 боеприпаса, а также зафиксирован прилет 18 беспилотников.

«В Белгородском районе поселки Малиновка и Октябрьский, села Ближнее, Отрадное и Репное подверглись атакам семи беспилотников, пять из которых сбиты системой ПВО. В районе поселка Октябрьский в результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранен водитель. Пострадавший продолжает лечение в больнице», - уточнил Вячеслав Гладков.

Также масштабный налет беспилотников был совершен на Волоконовский район. Его населенные пункты были атакованы одиннадцатью дронами.

«В селе Коновалово повреждена линия газоснабжения, а также уничтожены автомобиль и надворная постройка, в хуторе Хуторище повреждена машина, в селе Борисовка - линия газоснабжения. (…) Сегодня рано утром после атак дронов в поселке Пятницкое на территории коммерческого объекта загорелось оборудование. (…) В поселке Волоконовка повреждено оборудование коммерческого объекта, в селе Коновалово - частный дом и хозпостройка, которая была уничтожена огнем», - рассказал губернатор.

Повреждения также получили объекты в Борисовском районе, в Валуйском и Грайворонском муниципальных округах.

«По городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка выпущено шесть боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесены удары 17 беспилотниками», - рассказал губернатор.

В Минобороны России ранее сообщили, что 25 июня в период с 11:00 до 13:00 дежурные средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа. Двадцать два беспилотника были уничтожены над территорией Воронежской области, два - над Татарстаном, один - над Тамбовской областью.