Белгородская область подверглась массированным атакам ВСУ

Алиса Селезнёва

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 90 снарядов, также населенные пункты атаковали 76 беспилотников. Один человек пострадал, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Белгородская область подверглась массированным атакам ВСУ
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По словам губернатора, больше всего атак было совершено в Краснояружском районе. Так обстрелам подверглись поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено. По ним было выпущено 72 боеприпаса, а также зафиксирован прилет 18 беспилотников.

«В Белгородском районе поселки Малиновка и Октябрьский, села Ближнее, Отрадное и Репное подверглись атакам семи беспилотников, пять из которых сбиты системой ПВО. В районе поселка Октябрьский в результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранен водитель. Пострадавший продолжает лечение в больнице», - уточнил Вячеслав Гладков.

Также масштабный налет беспилотников был совершен на Волоконовский район. Его населенные пункты были атакованы одиннадцатью дронами.

«В селе Коновалово повреждена линия газоснабжения, а также уничтожены автомобиль и надворная постройка, в хуторе Хуторище повреждена машина, в селе Борисовка - линия газоснабжения. (…) Сегодня рано утром после атак дронов в поселке Пятницкое на территории коммерческого объекта загорелось оборудование. (…) В поселке Волоконовка повреждено оборудование коммерческого объекта, в селе Коновалово - частный дом и хозпостройка, которая была уничтожена огнем», - рассказал губернатор.

Повреждения также получили объекты в Борисовском районе, в Валуйском и Грайворонском муниципальных округах.

«По городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка выпущено шесть боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесены удары 17 беспилотниками», - рассказал губернатор.

В Минобороны России ранее сообщили, что 25 июня в период с 11:00 до 13:00 дежурные средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа. Двадцать два беспилотника были уничтожены над территорией Воронежской области, два - над Татарстаном, один - над Тамбовской областью.