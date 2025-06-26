Сырский объявил о создании спецгруппы для обороны Сумской области

Специальная группа по вопросам обороны Сумской области создана в Вооруженных силах Украины (ВСУ), ее первоочередное задание - усилить фортификации. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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"В командовании нашей группировки на северо-слобожанском направлении создана специальная группа по обороне Сумской области - ее городов и общин. Первоочередные задачи - это усиление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений", - написал он в своем Telegram-канале.

"Также назначено должностное лицо, которое будет отвечать непосредственно за подготовку городов и общин Сумской области к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на возможных направлениях наступления противника. Назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования", - добавил главком, не уточнив, кто именно занял эти должности.

Сырский потребовал ускорить возведение фортификаций и обеспечить "более надежную логистику" подразделений на этом направлении.

"Оборона Сумской области - одно из основных заданий на сегодня", - резюмировал он.

20 июня президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума сообщил, что глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 10 до 12 км, дальше - сам областной центр. Также глава государства не исключил взятие Сум, однако отметил, что на текущий момент такой задачи нет.

После выступления Путина депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что ВС РФ все ближе продвигаются к Сумам, а украинские власти провалили подготовку фортификаций.