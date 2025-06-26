ВС России нанесли массированный удар по Харьковской области.

Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Удары были нанесены по Изюму, Балаклее, Золочеву, Купянску и другим населенным пунктам», — рассказал собеседник Telegram-канала.

Уточняется, что под ударом также оказался Харьков. Какие объекты были повреждены в результате ударов, неизвестно. Для атаки армия России применила беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее стало известно, что российские военные нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. При атаке использовались авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500.