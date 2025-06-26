Военный эксперт объяснил удар по острову Змеиный

Российские истребители Су-30 нанесли удар по острову Змеиный. Зачем это было сделано, и могут ли по острову ударить «Орешником», объяснил «Аргументам и фактам» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам эксперта, две ракеты «воздух-земля» могли быть использованы для того, чтобы поразить расположенный на острове пункт запуска беспилотников Вооруженных сил Украины, а также ликвидировать украинских военных, наблюдающих за аппаратурой.

«Думаю, там немного было людей, но, конечно, на острове есть какое-то их количество, изучающих надводную обстановку, сопровождающих дроны, которые идут на Крым, держащих с ними связь», - пояснил Василий Дандыкин.

При этом капитан первого ранга запаса уверен, что удары по острову будут продолжаться пока украинская армия не перестанет «баловаться».

«Сейчас короткие ночи, все засекается. Ребята наши увидели, что опять они там что-то решили пришвартовать и ударили по ним», - заметил он.

Однако эксперт усомнился в том, что для поражения целей на острове может быть использована баллистическая ракета «Орешник», так как она «применяется, если нужно грохнуть серьезную цель».

Остров Змеиный входит в состав Измаильского района Одесской области. Для Украины он стал одним из символов после того, как в феврале 2022 года русский военный корабль предложил украинским пограничникам на острове сложить оружие и сдаться. Однако они ответили отказом с использованием ненормативной лексики и в итоге были взяты в плен.