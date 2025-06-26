Белоусов назвал Индию исключительно важным стратегическим партнером РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом двусторонние российско-индийские отношения, отдельно поблагодарив его за участие в торжествах в Москве по случаю 80-летия Великой Победы, сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Переговоры министров состоялись в рамках совещания глав оборонных ведомств стран - членов ШОС в Циндао. Андрей Белоусов обратил внимание на дружбу и партнерство России и Индии.

«Индия для нас исключительно важный стратегический партнер, традиционный друг, в том числе - партнер в военной и военно-технической сферах», - сказал он.

В заключение Белоусов выразил соболезнования жертвам авиакатастрофы в городе Ахмадабад и попросил передать слова поддержки родным и близким. Напомним, при крушении самолета погибли 274 человека.

Министр обороны находится с визитом в Циндао, куда он прибыл накануне для участия в совещании в рамках ШОС. Ранее он также встретился со своим коллегой из КНР адмиралом Дун Цзюнем.