Стало известно об ударах по украинским военным объектам в Харьковской области

Подполье сообщило об ударах по украинским военным объектам в Харьковской области
В Харьковской области российские военные нанесли удары по складам с горюче-смазочными материалами, командным пунктам территориальной обороны и позициям украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.
По его словам, всего было зафиксировано пять ударов по различным военным объектам на территории региона.
До этого Лебедев говорил, что ВС РФ атаковали командный пункт ВСУ в Новоселовке, которая находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Также удары пришлись на место сосредоточения техники для переброски в зону Малой Токмачки, была уничтожена система противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационные посты.
24 июня военнослужащий с позывным «Комар» сообщил, что разведчики ВС РФ нанесли удар по позиции бойцов ВСУ на Волчанском направлении в Харьковской области.