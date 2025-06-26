Бойцы ВС РФ объяснили, зачем закапывают «Гвоздики»

Российские военные рассказали, что закапывают свои боевые машины, чтобы защитить их от разведки ВСУ и украинских дронов-камикадзе. Об этом сообщили «Известия».

Военные отметили, что чаще всего закапывают самоходные артиллерийские установки. Они рассказали, что установка «Гвоздика» работает с закрытых огневых позиций.

«Она наполовину вкопана в землю, закрыта несколькими слоями маскировочных сетей и покрыта специальной антидроновой сетью», - подчеркнули военные.

Командир самоходной батареи с позывным «Фандорин» рассказал, что ВСУ в поисках военной техники сначала запускают разведывательный беспилотник, после чего присылают дроны-камикадзе. Он отметил, что украинские силы знают примерные районы работы российских военных.

«Поэтому мы и прячемся. Закапываемся под землю максимально, чтобы сохранить технику и людей», - заключил командир.

Ранее российский офицер-десантник рассказал РИА Новости, что ВС РФ применяют наземные беспилотники в ходе спецоперации. Речь идет о наземных роботизированных беспилотниках-внедорожниках «Шанхай» и «Лягушка».

Беспилотные внедорожники используются десантниками группировки войск «Днепр» для доставки боекомплекта и провианта на передовую. Также они применяются для эвакуации раненых с поля боя и в качестве ударных машин. Уникальность этих беспилотников заключается в их гусеничной основе - машина на колесной основе может застрять на пересеченной местности, а гусеничные беспилотники проходят даже болота глубиной до полуметра.