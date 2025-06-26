Оставившие позиции солдаты ВСУ пропали под Сумами

В Сумской области солдаты Вооруженных сил Украины, отступившие с позиций в районе населенного пункта Яблоновка, могли быть расстреляны. Об этом со ссылкой на родственников военнослужащих пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

По данным канала, речь идет о военнослужащих второго батальона пятой роты 41-й бригады ВСУ, пропавших без вести.

«Родственники сообщают в соцсетях, что всех военнослужащих, отступивших с позиций в районе Яблоновки, могли расстрелять по приказу собственного командования, обвинив в дезертирстве», - говорится в сообщении.

«Северный ветер» обратил внимание на то, что это уже не единичный случай, когда кто-то из военнослужащих «связывается со своими родственниками и говорит, что вышел с той или иной позиции, однако сразу же после этого по документам «пропадает без вести»».

Ранее появилась информация о том, что в приграничных районах Белгородской области без вести пропала 141-ая бригада Вооруженных сил Украины. Бригада была создана в начале июня 2023 года, и впервые о ней стало известно во время боев за Работино.