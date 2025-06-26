В Минобороны России сообщили об уничтожении позиций ВСУ в ДНР и об успешных операциях в Сумской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро четверга, 26 июня.

Удары «Мсты-Б» под Красноармейском

В Минобороны РФ рассказали, что расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Удары были нанесены военными 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр».

Получив данные о цели, военные начали наносить удары осколочно-фугасными боеприпасами. В результате серии ударов цель была уничтожена, после чего военные замаскировали ствол орудия и отошли в заранее подготовленное укрытие.

Удар по ВСУ в Сумской области

Расчет орудия «Мста-Б» тульских десантников уничтожил укрепленные позиции ВСУ с личным составом в районе села Юнаковка Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Военные рассказали, что рядом с Юнаковкой был обнаружен укрепленный опорный пункт, куда ВСУ стягивали подразделения.

Расчет «Мсты-Б» нанес поражение пехоте ВСУ с закрытой огневой позиции. В Минобороны заявили, что в результате удара украинские силы понесли большие потери, что в дальнейшем позволило штурмовым группам ВДВ занять опорный пункт и провести его зачистку.

Уничтожение позиций ВСУ в ДНР

ВКС России нанесли серию авиаударов высокоточными средствами по укрепленному району ВСУ около села Попов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. После этого разведчики зафиксировали уничтожение укреплений, огневых позиций, пунктов временной дислокации, складов и техники ВСУ.

События под Купянском

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что ВС РФ закрепилась на высоте около Купянска в Харьковской области. По данным Марочко, российские силы взяли под огневой контроль участок трассы Купянск - Кондрашовка протяженностью 1,5 километра.

«Есть продвижение юго-восточнее Радьковки, <…> также ВС РФ закрепились на высоте между Радьковкой и Голубовкой», - рассказал Марочко.

Марочко также сообщил РИА Новости, что российские войска уничтожили колонну ВСУ на марше у села Ольговка Харьковской области. Колонна, состоящая из трех пикапов и бронетранспортера, должна была усилить позиции ВСУ юго-западнее Петровского.

Отражение атак ВСУ у Зеленой Долины

Марочко рассказал ТАСС, что за последние сутки ВСУ пытались организовать три контратаки у сел Зеленая Долина и Колодези в ДНР. ВС РФ отразили все атаки, сохранили свои позиции и продвинулась в лесополосе в районе Зеленой Долины, подчеркнул он. По предварительным данным, был ликвидирован взвод солдат ВСУ.