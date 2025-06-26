В донецкой Ялте российские военные смогли атаковать позиции ВСУ и взять украинских солдат в окружение. Об этом рассказали «Известиям» представители Вооруженных сил России.

В ходе освобождения Ялты в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие осуществили маневр, позволяющий обойти противника с фланга и взять его в кольцо.

«И получается, что мы с заднего фланга противника уже держим в кольце. Маленьком, но кольце», — заявил изданию военнослужащий с позывным «Демон».

Как рассказал военнослужащий с позывным «Князь», украинские военные нередко добивают своих же сослуживцев, используя для этого беспилотные летательные аппараты или артиллерийские орудия.

Накануне стало известно, что военнослужащие мотострелкового полка группировки войск «Восток» эвакуировали 13 мирных жителей из освобожденного поселка Богатырь. По словам командира подразделения с позывным «Тихий», которые привело российское ведомство, выходили из поселка под давлением украинских беспилотников. Вывезли в том числе и двух детей.