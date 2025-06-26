СМИ: на Украине выросло сопротивление мобилизации

На Украине растет пассивное и полуактивное сопротивление принудительному призыву в армию. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

Издание обратило внимание на видео, предположительно снятое в киевском районе Троещина, на котором четыре представителя военкомата пытаются арестовать мужчину, однако им не позволяют это сделать оказавшиеся рядом женщины.

«Они оскорбляли и пинали солдат, били их по лицу хозяйственными сумками и заламывали им руки за спину. В возникшей неразберихе мужчине удалось скрыться. Подобные сцены неоднократно документировались местными жителями», - говорится в статье.

При этом, по информации издания, с помощью мобилизации Киев пытается ослабить и каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

«На этой неделе священника из Ивано-Франковской области вызвали за предполагаемые нарушения в отчетности и признали годным к службе в упрощенном порядке. Однако несколько воинских частей, по-видимому, отказались принять священнослужителя в свои ряды», - утверждают журналисты.

Летом 2024 года на Украине приняли закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ в стране. При этом до 2019 года она была единственной легитимной православной церковью Украины.

В мае Украинская православная церковь сообщила о принудительной мобилизации своего священника в Тернопольской области. В середине июня появилась информация о задержании украинскими военкомами клирика УПЦ в Ровенской области. А 23 июня сотрудники территориального центра комплектования в Тернопольской области мобилизовали священника по дороге на богослужение.