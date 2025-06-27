Названо число уничтоженных над РФ украинских БПЛА за ночь

Силы ПВО армии России уничтожили над регионами России 39 украинских беспилотников за ночь.

© РИА Новости

Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны России.

По информации оборонного ведомства, 19 БПЛА были ликвидированы над территорией Ростовской области, 13 — над Волгоградской областью, четыре — над Крымом. Также по одному дрону было уничтожено над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что беспилотники рано утром пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области.