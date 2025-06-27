МО: силы ПВО уничтожили над регионами России 39 украинских БПЛА за ночь

RT на русскомиещё 14

Силы ПВО армии России уничтожили над регионами России 39 украинских беспилотников за ночь.

Названо число уничтоженных над РФ украинских БПЛА за ночь
© РИА Новости

Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны России.

По информации оборонного ведомства, 19 БПЛА были ликвидированы над территорией Ростовской области, 13 — над Волгоградской областью, четыре — над Крымом. Также по одному дрону было уничтожено над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что беспилотники рано утром пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области.