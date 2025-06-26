За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили над нашей страной 50 украинских беспилотников.

Больше всего - 23 БПЛА – сбили над Курской областью, еще 11 – над Ростовской области, шесть - над Брянской, по три - над Белгородской областью и Московским регионом. Помимо этого два беспилотника уничтожили над Крымом и по одному - над Мордовией и Калужской областью, отмечают в Минобороны России.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала новость о том, что ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали дроны, летевшие на Москву. Чуть позже выяснилось, что они были начинены поражающими элементами — металлическим кубиками около сантиметра.