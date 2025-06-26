Украину ждет катастрофа в случае выхода Российской армии к реке Днепр. О грозящем кризисе предупредил британский аналитик Александр Меркурис.

«Сейчас там у украинцев развивается кризис, и я уже много раз говорил о катастрофе, которая будет, если русские достигнут Днепра. Украина уже рушится в Донбассе, и мы видим, что русские продвигаются все быстрее и быстрее с каждым днем», — сказал он.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют численного превосходства и сильной обороны в Днепропетровской области. Киев также исчерпал резервы противовоздушной обороны (ПВО) и сталкивается с острой нехваткой личного состава, подчеркнул эксперт.

В России назвали два условия обвала фронта ВСУ

Ранее Меркурис рассказал о панике украинского президента Владимира Зеленского из-за положения ВСУ. По его мнению, Зеленский начинает понимать, что Россия одержит победу в конфликте.