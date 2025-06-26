Российские БПЛА сорвали попытку переправы ВСУ через Днепр

Расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» зафиксировал движение украинских военнослужащих в районе правого берега Днепра в Херсонской области. Как сообщили в Минобороны России, разведывательный БПЛА обнаружил лодку с личным составом ВСУ, готовившимся к переправе.

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Координаты цели оперативно передали расчету ударного беспилотника «Ланцет». Через несколько минут в результате точного удара лодка с военнослужащими ВСУ была уничтожена.

«Мы обеспечиваем наблюдение и сопровождение для FPV-дронов, осуществляем объективный контроль работы FPV-дронов и донаводим их. Например, по движению за той же лодкой», - пояснил начальник расчета «Орлана» с позывным Енот.

Беспилотник «Орлан-10» используется для воздушной разведки, включая мониторинг в оптическом и инфракрасном диапазонах. Его применяют для вскрытия огневых позиций, маршрутов передвижения техники и живой силы ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.