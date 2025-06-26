Названы ежедневные потери ВСУ от комбинированных ударов России по тылам

Регулярные комбинированные удары с применением большого числа дронов и ракет по всем локациям ВПК Украины, командным пунктам, центрам управления, а также центрам подготовки специалистов приводят к потерям в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 1,5 тысячи человек ежедневно. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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«Получается, что в день где-то полторы тысячи или около того солдат ВСУ выходит из строя. Это очень серьезные, огромные потери», — констатировал он.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что из-за этого украинские военные испытывают проблемы с ремонтом техники. Он обратил внимание, что в военных сводках стало заметно меньше сообщений с упоминанием западной военной техники, переданной ВСУ.

ВСУ за сутки потеряли около 1 305 военных на всех участках СВО

«Не потому, что где-то их прячут, а потому что их выбили. А больше поставок вполне вероятно, что может и нет… Враг вполне может остаться безлошадным. На территориях вроде Теткино они уже пешкодралом идут в атаки», — предположил Дандыкин.

По последним данным, за май и начало июня ВСУ почти 200 раз пытались прорваться в Курскую область. Украинская армия пыталась прорвать границу России 191 раз. 152 попытки были предприняты пешими группами, 39 — на военной технике.