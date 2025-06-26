В Польше проголосовали за выход из Конвенции о запрете противопехотных мин

В Польше проголосовали за выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, свидетельствуют данные на сайте сейма (нижняя палата польского парламента), где проходило голосование.

Согласно его результатам, 413 депутатов высказались в пользу выхода, 15 - против. Еще три человека решили воздержаться.

«Польша не может быть подвергнута никаким ограничениям, которые помешали бы нам защищать свою родину», - приводит издание WNP слова вице-премьера и министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

В следующем этапе документ должен поступить в сенат (верхняя палата) и на подпись президенту страны. После будет принят указ о выходе из конвенции.

Напомним, о планах Варшавы выйти из конвенции стало известно в марте текущего года, тогда же страна объявила о готовности установить противопехотные мины на границе с Россией и Белоруссией. К этому моменту из соглашения также вышли страны Балтии и Финляндия.