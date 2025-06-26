В России назвали два условия обвала фронта ВСУ

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Обвал фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможен в том случае, если будут выполнены два условия. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В России назвали два условия обвала фронта ВСУ
© РИА Новости

Первым из них, по его словам, является эффективное подавлении опасности, исходящей от дронов в силу того, что у ВСУ не хватает живой силы, которое они компенсируют как раз с помощью большого числа легких беспилотников.

«Потери в технике в основном от дронов, как известно. И мы бьем, и они бьют… Я думаю, что этот вопрос будет решаться на уровне борьбы дрона с дронами, и, несомненно, он будет решаться», — отметил он.

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Вторым условием собеседник «Ленты.ру» назвал преодоление той линии обороны ВСУ, которая создавалась на территории Донбасса в течение нескольких лет.

«По большому счету, я думаю, с освобождением Константиновки и Красноармейска произойдет перерезание коммуникаций. И тогда это (обвал фронта — прим. «Ленты.ру») может произойти. Пока продвижение, разумеется, небольшое. Агломерация Донбасса — одна из самых мощнейших в Европе», — указал эксперт.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил важность города Константиновки, который используется командованием ВСУ как хаб для переброски личного состава и вооружения.