Ростех: Тяжелые БМП не станут массовым решением для армии
Тяжелые боевые машины пехоты, несмотря на высокий уровень защищенности, не смогут стать основой парка бронетехники вооруженных сил. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев в интервью "Красной звезде".
По его словам, для того чтобы машина действительно выдерживала многократные попадания ПТУР и FPV-дронов с кумулятивными боевыми частями, ее масса должна достигать порядка 60 тонн - это больше, чем у основного боевого танка. Такая техника потребует усиленной ходовой части, мощного двигателя, сложной трансмиссии и все равно не обеспечит полной гарантии выживаемости экипажа и десанта в условиях современного конфликта.
Оздоев напомнил, что еще в поздний советский период рассматривалась концепция создания тяжелых БМП и БТР, сопоставимых по защите с танками. Эти идеи реализуются и сегодня.
"В настоящее время работы над тяжелыми БМП продолжаются и имеют конкретный результат", - заявил он.
Однако, по его оценке, массового распространения такие машины не получат: "Войска нуждаются именно в массовом и доступном транспорте, а тяжелые бронемашины должны использоваться как специализированный тип". Оздоев добавил, что высокая стоимость, сложность производства и обслуживания делают подобную технику ресурсозатратной и ограничивают ее применение.
Напомним, что к числу наиболее известных тяжелых БМП в мире относятся израильская Namer, построенная на базе танка Merkava, а также две перспективные машины - российская Т-15 "Армата" и американская Griffin III. Все они отличаются высокой степенью бронезащиты, но при этом имеют массу, сопоставимую с современными танками, и значительно уступают легким БМП по маневренности, ремонтопригодности и стоимости.