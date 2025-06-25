Уиткофф высказался о конфликте на Украине

Ситуация вокруг Ирана способна послужить примером для России и Украины. Об этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, возникший после урегулирования спора между Ираном и Израилем «оптимизм» может распространиться и на украинский конфликт.

«Люди посмотрят на случившееся в Иране и скажут: "Мы тоже хотим стать частью мирного процесса". Мы надеемся, что это приведет к очень-очень-очень хорошим событиям в [вопросе] урегулирования между Россией и Украиной», — сказал он.

Ранее Трамп озвучил позицию российского президента Владимира Путина по Украине.