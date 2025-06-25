Власти Молдавии обвинили в подготовке к войне

Власти Молдавии готовят республику к войне, завершают институциональные преобразования, рассказала директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее данным, кабмин единогласно утвердил законопроект, расширяющий полномочия министерства обороны и создающий единую систему командования всеми силовыми структурами страны в случае чрезвычайной или военной ситуации.

«То, что все силовики будут подчинены единому штабу минобороны Молдавии, говорит о том, что [страна] ориентирована на войну. В Кишиневе к ней уже даже не готовятся, а практически готовы», — отметила Бобкова.

По ее словам, в Молдавии наблюдается высокая интенсивность проведения военных маневров совместно с подразделениями иностранных армий, в том числе стран НАТО.

Директор центра уточнила, что во время учений используется бронетехника, интенсивно применяются артиллерийские системы и стрелковое оружие.

«Любой здравомыслящий человек, наблюдающий за действиями молдавских властей, понимает, что это четкий, согласованный план, следуя которому, целенаправленно шаг за шагом Молдавию готовят к войне», — подчеркнула Бобкова.

Эксперт заметила, что западные партнеры рассматривают Молдавию как следующий полигон для военных действий, встроили ее в свои планы.