Назван срок уничтожения армии Литвы в случае войны с Россией

В случае войны России и Литвы армия прибалтийской страны будет уничтожена за неделю.

Такой срок назвал декан факультета политологии и дипломатии Каунасского университета Витовта Великого Сарунас Ликис в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

«Вся литовская армия cейчас насчитывает около 12 тысяч военных. В перспективе будет примерно 15-20 тысяч. Достаточно ли этого? Конечно же, нет. Если начнется полномасштабная война, почти вся наша армия будет уничтожена в течение недели», — сказал он.

Политолог отметил, что литовцам, как и жителям других стран НАТО, придется «затягивать пояса» из-за требования увеличить расходы на оборону до 5 процентов ВВП. Он также подчеркнул, что многие считают возможное нападение России «запугиванием», чтобы повысить налоги и заставить европейские страны покупать больше американского оружия.

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Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал граждан не беспокоиться о военных учениях «Запад-2025» России и Белоруссии, которые пройдут осенью.