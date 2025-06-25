Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли серию ударов по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Попова Яра в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, разведчики с помощью средств объективного контроля зафиксировали уничтожение укреплений, огневых позиций, а также пунктов временной дислокации, складов и техники украинской армии.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ атаковали командный пункт ВСУ в Новоселовке, которая находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Также удары пришлись на место сосредоточения техники для переброски в зону Малой Токмачки, была уничтожена система противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационные посты.

24 июня военнослужащий с позывным «Комар» сообщил, что разведчики ВС РФ нанесли удар по позиции бойцов ВСУ на Волчанском направлении в Харьковской области.