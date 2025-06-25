В последнее время боевики, принимающие участие в боевых действиях на стороне Украины, все чаще обсуждают случаи гибели бойцов при странных, а нередко и загадочных обстоятельствах. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источники.

Недавняя гибель грузинского наемника Деметре Дарчия от разорвавшегося прямо в его руках взрывного устройства посеяла панику в рядах боевиков, отметили журналисты.

Слухи о страшном и непонятном «вирусе», методично выкашивающим ряды «диких гусей», подогрела странная смерть от «сердечного приступа» его соотечественника, боевика Вано Надирадзе.

По данным газеты, убийства наемников с криминальным подтекстом давно уже приобрели на Украине характер эпидемии. Иностранные боевики убивают друг друга с целью ограбления или становятся жертвами украинских нацистов и бандитов «в одном флаконе».

Так, сослуживцы обнаружили в одном из водоемов труп британца Джордана Чедвика. Они сразу же выдвинули ряд версий, в том числе конспирологических. Позже выяснилось, что наемника убил и ограбил боец из его подразделения.

Под Запорожьем в канализации был случайно найден труп британского подданного Даниэла Берка, его убил австралийско-алжирский «гусь» Абдельфетах Нурин, тоже позарившись на деньги.

Стало известно о назревающем бунте иностранных наемников на Украине

Ранее сообщалось, что на линии противостояния погибли в последние недели болгарин из города Дупница Владислав Цветанов Младенов (позывной «Дракула»); мексиканец Марио Альберто Ловер Мартинес; уроженец Южной Кореи Ли Кён-су; поляк из Кёльце Кшиштоф Ян Горзеляк (позывной «Горзки»).