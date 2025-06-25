Боевики атаковали военные базы в Нигерии

Армия Нигерии сообщила на своей странице в социальной сети X, что боевики атаковали три военные базы в стране.

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«24 июня передовые оперативные базы... были атакованы преступниками в ходе трех нападений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ответ были предприняты контратаки, «в ходе которых были уничтожены десятки бандитов».

«К сожалению, некоторые доблестные воины заплатили высокую цену...» — сказано в тексте.

Уточняется, что четверо нигерийских военных получили огнестрельные ранения, им оказывается медицинская помощь.

Член правящей партии Нигерии Альхаджи Альхасан Ярьяса ранее заявил, что стране следует запросить военную помощь у России для борьбы с террористическими группировками. Ярьяса, участвовавший в предвыборной кампании президента Болы Тинубу, отметил, что эскалация конфликта на севере Нигерии вызывает массовую миграцию населения.

На севере страны активизировались боевики «Боко харам» (внесена в список террористических организаций СБ ООН) и «Исламского государства» (организация запрещена в России). Они атакуют военные объекты, похищают граждан и устраивают теракты.