Минобороны сообщило о ликвидации 10 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 15:00 до 17:00 уничтожили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом в среду, 25 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— В период с 15:00 мск до 17: 00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что четыре дрона сбили над территорией Воронежской области, два — над территорией Тамбовской области, и по одному БПЛА уничтожили над территориями Курской, Саратовской, Пензенской и Ростовской областей, передает Telegram-канал Минобороны России.

Ночью 25 июня силы ПВО ликвидировали 18 беспилотников ВСУ над Ростовской областью, Республикой Крым, Краснодаром, Курском, акваторией Черного моря и Брянской областью. Позднее, в период с 07:00 до 08:30 были сбиты три украинских дрона над Воронежской областью. Кроме того, с 11:00 до 13:00 российские силы ПВО уничтожили 25 БПЛА над Воронежской и Тамбовской областями, а также Республикой Татарстан.