Названа причина, по которой бойцы ВСУ вступают в ряды ВС РФ

Бывшие бойцы ВСУ вступают в ряды ВС РФ по ряду причин, рассказал в беседе с News.ru первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. В частности, добавил он, из-за разочарования в мобилизационной политике Украины.

По его словам, солдаты, которые перешли на российскую сторону, сделали это по идейным соображениям. Он уточнил, что чаще всего сейчас изъявляют желание вступить в ряды российской армии те, кто разочарован общей политикой Владимира Зеленского и «варварской мобилизацией на Украине».

Парламентарий отметил, что переход украинских бойцов на сторону России наблюдается с самого начала специальной военной операции. Он пояснил, что все перешедшие принесли присягу, стали полноценными гражданами России, получили паспорта.

Ранее пленный украинский военнослужащий Александр Кокоха раскритиковал действия сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

«Про ТЦК я скажу: это просто как издевательство над народом. Они никого не спрашивают. Ни полиция, ни ТЦК. Остановили, забросили в бус — всё, ты уехал. Тебя сегодня забрали, ты можешь сегодня уже ночью быть или на учебке, или на нуле [на передовой]», — рассказал пленный.

Два подразделения из бывших солдат ВСУ вступили в состав ВС России

Депутат Верховной рады Украины, президент лиги профессионального бокса Одессы Артем Дмитрук сообщил, что по всей стране каждый день фиксируются десятки случаев похищений людей. Вместе с тем, подчеркнул он, «противостояний режиму все больше».