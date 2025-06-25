Членство Италии в Североатлантическом альянсе становится все более бессмысленным и несет за собой существенные риски, пишет юрист-международник Фабио Марчелли в статье для IL Fatto Quotidiano.

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Членство в НАТО ничего не дает Италии, а лишь вовлекает ее в безумные авантюры американских лидеров, уточнил автор статьи.

По его словам, удары ВМС и ВМФ США по объектам иранской ядерной программы, осуществленные при косвенной поддержке Рима, ясно показали опасность таких союзнических отношений.

Марчелли заметил, что президент США Дональд Трамп показал себя такой же «марионеткой неоконов» и сторонником вмешательства в дела других стран, как и все президенты США до него.

По его мнению, «американский хозяин бессмысленного альянса» выдвигает все более непомерные требования, которые тут же принимаются его верными вассалами в Брюсселе.

Юрист подчеркнул, что деньги налогоплательщиков идут не на важные социальные нужды, такие как здравоохранение, образование, охрана окружающей среды и борьба с бедностью.

«Вместо этого НАТО ведет нас за собой к катастрофическому началу третьей мировой войны, особенно теперь, когда назойливые безумцы Владимир Зеленский и [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху диктуют остальным свою волю»,— отметил Марчелли.

Автор статьи резюмировал, что выход из НАТО срочно необходим, чтобы гарантировать безопасность итальянского народа, которая может быть непоправимо подорвана в случае всеобщего военного конфликта с неизбежным применением ядерного оружия.

Ранее глава Комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что первой из альянса может выйти Турция.

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Аналитики Bloomberg предупредили, в свою очередь, что Североатлантический альянс может развалиться после переизбрания президента США Дональда Трампа в 2029 году. Они добавили, что НАТО переживает самый серьезный кризис за последние 75 лет.