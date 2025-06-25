В связи с взятием российскими войсками населенного пункта Ялта в Донецкой Народной Республике (ДНР) военный блогер Борис Рожин в среду, 25 июня, напомнил советнику офиса президента Украины Михаилу Подоляку, что тот в 2022 году обещал «через полгода» поехать в Ялту и выпить там кофе.

© Вечерняя Москва

— Наши парни продолжают освобождать землю Донецкой Народной Республики, а Дальневосточный «Экспресс» ГВ «Восток» не сбавляет скорость в Днепропетровскую область! <...> Подоляк, где кофе в Ялте?! Где кофе, я тебя спрашиваю? — написал блогер в своем Telegram-канале.

В Министерстве обороны России уточнили, что к освобождению Ялты в ДНР были причастны подразделения российской группировки войск «Восток».

Киев задумал новую провокацию в Курской области

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что российские войска ликвидировали около 50 бойцов элитного британского взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Сумской области. Журналисты отметили, что за прошедшие сутки украинские боевики дважды пытались атаковать территорию в направлении села Локня от деревни Юнаковка. При каждой попытке наступления ВСУ задействовали примерно 50 иностранных наемников и около четырех единиц техники.