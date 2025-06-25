В НАТО предрекли напряженное и трудное лето для Украины

В Североатлантическом альянсе полагают, что Украину на поле боя ждет напряженное и трудное лето.

Об этом пишет портал Defense One.

«Ситуация на поле боя продолжает оставаться сложной. Украина продолжает демонстрировать много новаторского духа... но нас ждет напряженное и трудное лето», — предрек неназванный высокопоставленный чиновник НАТО.

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Как утверждается в публикации, в альянсе ожидают, что Россия продолжит продвижение, однако не считают, что в ближайшее время обстановка на фронте кардинально изменится.