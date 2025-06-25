НАТО планирует поставить Украине в этом году оружие более чем на €50 млрд

НАТО до конца года панирует поставить Украине вооружений более чем на €50 млрд.

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Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам саммита альянса в Гааге, передает ТАСС.

«Траектория [поставок оружия Украине] на грядущие шесть месяцев уже опережает траекторию прошлого года, в котором мы к концу года вышли на отметку €50 млрд», — сказал генсека альянса.

В программу поддержки Украины по-прежнему будет входить не только поставки оружия и техники, но и подготовка украинских военнослужащих, добавил он.

На пресс-конференции Рютте также рассказал, что повышение военных расходов стран-членов НАТО до 5% ВВП является лишь началом, поскольку в будущем блок начнет быстро расширять военную промышленность.

В итоговом заявлении лидеров стран Североатлантического альянса говорится, что следующий саммит НАТО пройдет в 2026 году в Турции, в 2027 году он пройдет в Албании.