Как «пираты» охраняют Крым от ВСУ?

Украинские противокорабельные ракеты «Нептун» ударили по базе Морского отряда добровольческой бригады «Эспаньола». К чему это привело и как «пираты» охраняют Крым от украинских беспилотных катеров, разбиралась «Комсомольская правда».

По данным издания, бойцы «Эспаньолы» заблаговременно оставили базу, все управление перенесли в мобильный пункт, а саму атаку восприняли как признание своих заслуг по защите Крыма.

«Расчет противника был в том, что во время удара по нам, начнется хаос, все будут бегать и заламывать руки. Они «потушат» командование Морского отряда и под шумок заведут к нам свои беспилотные катера. Но, мы не просели ни на миллиметр. Хотя, мою «келью», где я жил на базе, противник уничтожил. То есть, знал, где я живу», - отметил командир Морского отряда добровольческой бригады «Эспаньола».

При этом ранее бойцы отряда сорвали планы Вооруженных сил Украины по захвату газодобывающих платформ, оказавшихся в «серой зоне» в Черном море. На них украинцы пытались ставить свои ретрансляторы для обеспечения работы атакующих российские позиции безэкипажных катеров.

«Еще мы разобрались с их системами управления беспилотными катерами и дронами самолетного типа. Мы эту систему просто сломали. И следим, чтобы не восстановили», - отметил представитель отряда.

В Крыму назвали пиратством одно действие Украины

«Испанец» также высказал уверенность в том, что флот в будущем станет другим, так как будет развиваться направление беспилотных плавсредств и беспилотной морской авиации.

«То есть, в пиратском исполнении «Эспаньолы» это выглядит так - десантный корабль сопровождает рой FPV-дронов. Запускаются с руки или со спецплощадки на палубе. И это мы тоже отработали», - заявил он.

По его словам, морской отряд сейчас «пытается стать примером, показать, как выглядят «гибридные войска» и уже «нет никакой разницы – море или суша», так как дроны вполне могут летать и работать и над водной поверхностью.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил успехи FPV-дрона производства новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник». По словам главы региона, эти дроны «уничтожили натовской техники более чем на 300 миллионов долларов». В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал разработку средств радиоэлектронной борьбы для эффективного поражения беспилотников.