Силы ПВО ВС России за час сбили шесть украинских БПЛА

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за час сбили шесть украинских БПЛА над Брянской и Курской областями.

«С 08:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пять БПЛА сбили над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области.

Ранее сообщалось, что силы ПВО армии России уничтожили над регионами страны 39 украинских беспилотников за ночь.