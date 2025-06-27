Силы ПВО ВС России за час сбили шесть украинских БПЛА
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за час сбили шесть украинских БПЛА над Брянской и Курской областями.
«С 08:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пять БПЛА сбили над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области.
Ранее сообщалось, что силы ПВО армии России уничтожили над регионами страны 39 украинских беспилотников за ночь.