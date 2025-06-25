Атаки ВСУ на регионы РФ: дроны, попытка теракта и обстрелы

Российские регионы за прошедшие сутки подверглись ударам Вооруженных сил Украины, а в Московской области был предотвращен теракт. Как были отражены атаки и есть ли пострадавшие, в материале «Рамблера».

Атаки беспилотников

По данным Минобороны, вечером 24 июня и сегодня ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на девять регионов России. Больше всего дронов было перехвачено над Белгородской областью, пишет News.ru.

В результате падения обломков беспилотника в Таганроге загорелась крыша стадиона «Форте Арена», пожар распространился на 30 квадратных метров. Об этом рассказал в своем Telegram-канале врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По уточненным данным, в результате атаки БПЛА в Таганроге, помимо частичного разрушения и возгорания на спорткомплексе, повреждено остекление окон в лицее 28 и двух многоквартирных домах по пер. Трудовых резервов, по ул. Попова произошел обрыв линии электропередачи. Пострадавших среди людей нет», - пояснил он.

В Курской области в результате атаки FPV-дрона на село Белица пострадал один из местных жителей, заявил врио главы региона Александр Хинштейн.

«У него слепое осколочное ранение левой стопы, правой голени, правого коленного сустава, спины. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал он в Telegram-канале.

Обстрелы Белгородской области

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, за сутки Вооруженные силы Украины применили 89 беспилотников и 101 боеприпас для нанесения ударов по региону, пишет ТАСС.

«В Борисовском районе в селе Байцуры от удара дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его супруга, находившаяся рядом во время атаки, получила ранения. Пострадавшей оказана медицинская помощь в Борисовской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно», - написал он в своем Telegram-канале.

Также, по данным губернатора, из-за удара беспилотника в районе поселка Октябрьский Белгородского района был ранен водитель грузовика. Его доставили в больницу с баротравмой и осколочными ранениями лица и рук.

При этом по Краснояружскому району были выпущены 64 боеприпаса, а Шебекинский округ атакован с применением 23 боеприпасов.

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Подмосковье

Силовики нейтрализовали двух россиян, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Они готовили теракт в отношении российского военнослужащего, сообщили сегодня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, подозреваемые были обнаружены в районе одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Московской области. Там они доставали из схрона самодельное взрывное устройство, пишет ТАСС.

«При задержании они оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы», - заявили в ЦОС.

Жители ДНР завили о сбросе токсичных химикатов

А в Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в Донецкой Народной Республике заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы пять случаев ведения огня со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает News.ru.

В свою очередь житель Дзержинска рассказал, что тяжелый украинский БПЛА «Баба-яга» сбросил на город боеприпас с токсичным веществом.

«После этого у нас начали очень сильно болеть глаза. У меня руки покрылись ожогами», - заявил мужчина.

При этом другая жительница Дзержинска заявила, что военные ВСУ намеренно атаковали мирных жителей.