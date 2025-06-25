Telegraph: члены НАТО утвердили повышение военных расходов до 5% ВВП к 2035 году

Страны — члены НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону ежегодно к 2035 году. Об этом сообщила газета Telegraph, ссылаясь на оказавшийся в ее распоряжении текст коммюнике. "Союзники обязуются выделять 5% ВВП ежегодно на основные оборонные потребности и на расходы, связанные с обороной и безопасностью, чтобы обеспечить выполнение обязательств в соответствии со статьей три Вашингтонского договора", - говорится в публикации. По информации издания, обязательство в размере 5% ВПП включит в себя две основные категории оборонных инвестиций. Telegraph пишет, что члены альянса "будут выделять по меньшей мере 3,5% ВВП каждый год на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО к 2035 году для финансирования основных оборонных потребностей и выполнения целей Североатлантического альянса по наращиванию оборонного потенциала". Еще до 1,5% ВВП будут выделяться для защиты критической инфраструктуры, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, обороны сетей, стимулирования инноваций и укрепления оборонной промышленной базы. Также издание сообщило, что траекторию и баланс расходов в рамках этого плана планируют пересмотреть в 2029 году в свете стратегической обстановки. В итоговом коммюнике стран НАТО на саммите альянса в Гааге нет упоминания о перспективах вступления Украины в блок.