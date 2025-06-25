Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на грузовик

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал грузовик в районе поселка Октябрьский Белгородского района. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Водитель грузовика пострадал. Его госпитализировали с баротравмой и осколочными ранениями лица и рук.

По данным Гладкова, в Белгородском районе 15 беспилотников ВСУ пытались атаковать поселки Малиновка, Октябрьский и Разумное, а также села Вергилевка, Никольское, Петровка, Репное, Солохи и Толоконное. Двенадцать дронов были сбиты системой ПВО. В поселке Малиновка социальный объект и частный дом получили повреждения.

В Минобороны России ранее сообщили, что 25 июня в период с 11:00 до 13:00 дежурные средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа. Двадцать два беспилотника были уничтожены над территорией Воронежской области, два - над Татарстаном, один - над Тамбовской областью.