Силы ПВО сбили 25 дронов ВСУ над тремя регионами России

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Россией. Об этом в среду, 25 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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По словам представителей ведомства, вражеская армия вела атаку в период с 11:00 до 13:00 по московскому времени. Они уточнили, что 22 беспилотника уничтожили над Воронежской областью, один — над Тамбовской, а еще два — над Татарстаном.

— Уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Утром того же дня силы ПВО ликвидировали три украинских беспилотника над Воронежской областью. Кроме того, Минобороны отчиталось, что прошедшей ночью над территорией России был сбиты 18 вражеских коптеров.