Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об увеличении расходов Евросоюза на оборону.

Ранее в ходе Общественного форума НАТО Сикорский назвал Россию «главной угрозой Европе» и заявил, что президент России Владимир Путин «разбудил гиганта» в лице Евросоюза, который начал тратить «настоящие деньги» на оборону и в будущем может обогнать Москву по этому показателю. «Россия через несколько лет окажется в ситуации, когда ей будет сложно равняться нашим расходам, как было с СССР в 1980-х», — сказал Сикорский.

Российское оружие показывает высокую эффективность на поле боя, а также превосходит западные образцы по стоимости производства, подчеркнул парламентарий.

Российская армия больше армии каждой из стран НАТО, но она меньше этих армий вместе взятых. И я не сомневаюсь в том, что НАТО превосходит Российскую Федерацию по объему затрат на военное производство и на содержание армии. Вместе с тем понятно, что в Европе еще могут нарастить военные расходы. Но вопрос в том, даст ли это им что-то серьезное. Так, в советское время наша оборонная промышленность, условно говоря, за 1 рубль по количеству и качеству производила примерно столько же вооружений, сколько США производили за 10 долларов. При этом в реальности разница в вооружениях, пожалуй, была даже больше. Ведь, как показывал обширный боевой опыт, наше оружие в руках хоть сколько-нибудь опытных бойцов демонстрировало сущенно большую эффективность, чем западное оружие. А, судя по публикуемой в настоящее время статистике, сейчас разница между западным и российским военным производством еще больше в нашу пользу. Отсюда я рискну предположить, что дальнейшее увеличение затрат Запада на военные нужды не даст ему превосходства над нами. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

В дальнейшем Россия также будет увеличивать военные расходы, добавил собеседник.

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«Нам тоже предстоит несколько нарастить свои военные расходы. Это будет сделано в силу именно того, что против нас многие [страны] настроены очень жестко. Есть такой детский стишок: «Что ж ты, Ёж, такой колючий? - Это я на всякий случай: Знаешь, кто мои соседи? Лисы, волки, да медведи». Но, несомненно, нам не придется наращивать свои расходы то той же абсолютной величины, что и расходы коллективного Запада», - сказал Вассерман.

Военные расходы НАТО за последние 10 лет выросли на триллион долларов и вскоре увеличатся «еще на триллионы». Об этом ранее заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.