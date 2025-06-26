Подразделения группировки «Восток» продолжают наступление на юго-западе ДНР. За пять дней освобождены три населённых пункта, сообщил командир с позывным Князь военкору RT Хассану Нассру.

Видео опубликовано в Telegram-канале RT.

По словам Князя, продвижение осложняется заминированными участками, однако подразделения передвигаются аккуратно и пытаются брать противника в кольцо.

Уточняется, что украинские боевики «бегут».

Ранее сообщалось, что ВСУ почти перестали отвечать на огонь артиллерии в Харьковской области.