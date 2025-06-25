«Выбрались из этого ада»: Минобороны РФ рассказало об эвакуации жителей из села Богатырь
Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск «Восток» эвакуировали 13 мирных жителей из освобожденного поселка Богатырь. Об этом рассказало Минобороны России.
По словам командира подразделения с позывным «Тихий», которые привело российское ведомство, выходили из поселка под давлением украинских беспилотников. Вывезли в том числе и двух детей.
«Воздействие было fpv-дронов со стороны ВСУ. Сначала в глазах страх, но когда они поняли, что мы их вывели, мы увидели слезы радости. Благодарили, обнимали нас», - рассказал он.
В Минобороны подчеркнули, что для защиты военнослужащие использовали гладкоствольные ружья, карабины и средства РЭБ.
«Мы вас ждали очень долго. Десять лет ждали. И дождались, выбрались из этого ада. Большое вам спасибо и низкий поклон за то, что делаете свою работу, тяжелую и страшную», - заявила жительница Богатыря Наталья.
Жители населенного пункта рассказали, что практически все дома там были уничтожены, и им вместе с детьми приходилось жить в подвалах, изредка выбираясь за водой. Эвакуированный из Богатыря Степан отметил, что дорога, по которой их эвакуировали «была усеяна минами, гранатами», но в итоге их встретили хорошо, пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, жители донецкого поселка были доставлены в один из пунктов временного размещения, где им предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание, а также оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь,
Минобороны России сообщило о переходе села Богатырь под контроль ВС РФ 18 мая. В российском военном ведомстве подчеркнули, что это село было мощным укрепленным районом Вооруженных сил Украины в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. Военные отмечали, что ВСУ за сутки потеряли около 1245 военнослужащих и танк.