Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск «Восток» эвакуировали 13 мирных жителей из освобожденного поселка Богатырь. Об этом рассказало Минобороны России.

По словам командира подразделения с позывным «Тихий», которые привело российское ведомство, выходили из поселка под давлением украинских беспилотников. Вывезли в том числе и двух детей.

«Воздействие было fpv-дронов со стороны ВСУ. Сначала в глазах страх, но когда они поняли, что мы их вывели, мы увидели слезы радости. Благодарили, обнимали нас», - рассказал он.

В Минобороны подчеркнули, что для защиты военнослужащие использовали гладкоствольные ружья, карабины и средства РЭБ.

«Мы вас ждали очень долго. Десять лет ждали. И дождались, выбрались из этого ада. Большое вам спасибо и низкий поклон за то, что делаете свою работу, тяжелую и страшную», - заявила жительница Богатыря Наталья.

Жители населенного пункта рассказали, что практически все дома там были уничтожены, и им вместе с детьми приходилось жить в подвалах, изредка выбираясь за водой. Эвакуированный из Богатыря Степан отметил, что дорога, по которой их эвакуировали «была усеяна минами, гранатами», но в итоге их встретили хорошо, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, жители донецкого поселка были доставлены в один из пунктов временного размещения, где им предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание, а также оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь,

Минобороны России сообщило о переходе села Богатырь под контроль ВС РФ 18 мая. В российском военном ведомстве подчеркнули, что это село было мощным укрепленным районом Вооруженных сил Украины в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. Военные отмечали, что ВСУ за сутки потеряли около 1245 военнослужащих и танк.