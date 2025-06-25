Алаудинов: «Ахмат» создал бот по сбору информации о сотрудниках ТЦК

Специалисты из спецназа «Ахмат» создали бот, в рамках которого украинские жители предоставляют данные о сотрудниках территориальных центров комплектования (ТЦК) и силовиках.

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Об этом в среду, 25 июня, рассказал командир подразделения и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

— Разработали свой бот и запустили для того, чтобы на этот бот могли писать жители Украины. Полностью, чтобы они могли на этот бот «сливать» адреса, места дислокации проживания, как сотрудников ТЦК, так и бойцов ВСУ, —добавил военный.

Также он подчеркнул, что многие украинцы не только делятся важной информацией, но и просто благодарят за возможность быть услышанными, передает РИА Новости.

Недавно женщина на Украине намеренно уронила банку с соленьями на сотрудников ТЦК, чтобы спасти мужчину от мобилизации.

Нередко противостояние с военкоматом на Украине заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.