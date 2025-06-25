Генерал Алексус Гринкевич, назначенный на должность верховного главнокомандующего объединенными силами Североатлантического альянса в Европе и главой Европейского командования ВС США, заявил, что Украина якобы может победить в конфликте с Российской Федерацией. Так он ответил на соответствующий вопрос в ходе слушаний в американском сенате.

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В ответ на вопрос сенатора Томми Табервилла о перспективах конфликта Москвы и Киева он заявил, что последний может победить.

«Сенатор, я считаю, что Украина может победить. Я считаю, что, когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с таким упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации», – поделился своей точкой зрения Гринкевич.

До своего назначения Гринкевич занимал пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов (главный орган планирования и управления вооруженных сил США).

В НАТО предрекли Украине «тяжелое лето»

Ранее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция российской стороны по урегулированию конфликта на Украине не изменилась, приоритет отдается разрешению глубинных причин конфликта. Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на то, что для Российской Федерации важно получить четкие гарантии относительно «разрыва Киева с НАТО», а также добиться того, чтобы на Украине соблюдались основополагающие права и свободы.