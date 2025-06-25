Российский комплекс "Искандер" стал одним из самых грозных видов оружия в арсенале России в ходе СВО. Он создает серьезные проблемы для Украины, сообщает The National Interest.

© Российская Газета

Дальность "Искандера" позволяет поражать цели в глубине украинской территории из контролируемых Россией районов или приграничных областей.

"Гиперзвуковая конечная скорость ракеты, достигающая 6-7 Махов, и квазибаллистическая траектория, предполагающая маневры уклонения в полете, делают ее исключительно сложной для перехвата", - пишет NI.

Также ракеты оборудованы ложными целями, которые сбрасываются на конечном участке траектории, чтобы сбить с толку ПВО противника.

Мобильная пусковая платформа "Искандера" повышает его живучесть, поскольку ее сложно обнаружить и нейтрализовать до запуска. Благодаря этим техническим особенностям "Искандер" представляет постоянную угрозу для Украины, отмечает издание.

"Для Украины "Искандер" представляет собой разностороннюю угрозу: он ослабляет военный потенциал, нарушает повседневную жизнь и истощает и без того ограниченные ресурсы", - пишет NI.

Российские "Искандеры" - это напоминание о том, что, несмотря на попытки Запада выдать желаемое за действительное, русские более чем способны противостоять современным вооруженным силам. Более того, Москва доказала, что у нее есть преимущество в этой борьбе, подводит итог The National Interest.