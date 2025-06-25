Стало известно об активизации ВСУ в Черном море

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние дни активизировались в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора», такие данные в канале также подтвердил военнослужащий с позывным Осетин.

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Уточняется, что противник активизировался над Кинбурнской и Тендровской косами, где не держат расчеты противовоздушной обороны (ПВО), так как это представляется опасным.

«В том числе летают и ударные дроны, наносят удары по нашим позициям… Ситуация на косах стабильно напряженная,но наши пацаны готовы ко всему», — говорится в канале.

По его данным, из-за атак ВСУ в Черном море пострадали лодки. Других данных о ситуации не приводится.

Днем ранее, 24 июня, стало известно, что российские военные сорвали попытку провести артиллерийскую подготовку высадки морского десанта ВСУ в Крыму. Противник пытался нанести удар по пункту дислокации ВС России на побережье, однако благодаря разведданным военным удалось заранее эвакуироваться.

В ночь на 24 июня Минобороны отчиталось о четырех сбитых над полуостровом дронов, еще два сбили над Черным морем. Впоследствии в сети появились кадры из атакованного ВСУ Крыма.