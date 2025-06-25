Сердечный приступ и взрыв: почему на Украине умирают наемники ВСУ?

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще умирают при загадочных обстоятельствах, а эксперты прогнозируют раскол в стане «легионеров». Что происходит на Украине, разбирались «Аргументы и факты».

Накануне стало известно о внезапной смерти командира «Грузинского легиона»* (запрещенная в России террористическая организация) Вано Надирадзе, заочно приговоренного в РФ к 14 годам лишения свободы. По данным украинских изданий, он скончался в машине скорой помощи от сердечного приступа.

При этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, обратил внимание на то, что «Надирадзе был давно вынесен приговор», и сейчас все больше таких личностей умирает при загадочных обстоятельствах.

«Я не хочу сказать, что за ним шибко охотились, но напомню, что многие из ему подобных «легионеров» отличались проявлением особой жестокости к пленным (…) Возможно, сердечный приступ - прикрытие… Думаю, что не просто так постоянно выходят из строя такие одиозные личности: разные нацисты и азовцы», - отметил он.

Дандыкин также допустил, что смерть Надирадзе может быть результатом внутренних разборок. Такую версию событий рассматривают и на Украине. В частности, один из бойцов подразделения ВСУ «Черный орел» Лаша Дзанашвили заявил, что перед смертью наемник пил кофе в ресторане «Печерск» в центре Киева, а все остальные за столом - чай. И сразу после застолья ему стало плохо.

А за десять дней до смерти Надирадзе прогремел взрыв на крупнейшей базе «Грузинского национального легиона»* под Киевом. В результате погиб Деметре Дарчиа и командир легиона Мамука Мамулашвили** (внесен в список террористов и экстремистов) назвал произошедшее диверсией.

«Может быть, это была и диверсия, а может и внутренние разборки. Но это наемники. На них Женевская конвенция не распространяется. И уже тем более на участников «Грузинского легиона»* - самых ярых нацистов, пытавших российских военных», - отметил Дандыкин.

По его мнению, наступление российских военных будет способствовать тому, что таких историй станет больше.

Помимо грузинских наемников, на Украине при загадочных обстоятельствах умирают «легионеры» из западных стран. Так, были найдены мертвыми Дэниэл Берк, Джордан Чедвик, Кэтрин Мельничук, отмечает издание.

А бывший американский военный Джон Макинтайр констатировал, что тема убийства иностранных наемников широко обсуждается на военных форумах, их называют «исчезнувшими».

«Обычно это происходит потому, что те, кто выше, боятся, что иностранные наемники расскажут о военных преступлениях или коррупции, поэтому они убивают их, чтобы заставить замолчать», - уверен Макинтайр.

Ранее Следственный комитет России объявил в международный розыск пятерых граждан Грузии, воюющих в качестве наемников на Украине. Следствию удалось получить все необходимые доказательства участия еще троих граждан Грузии в составе «Грузинского национального легиона»*.

*Запрещенная в России террористическая организация.

**Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.